Marvel e non solo: nei video dei fan What I've Done rende tutto più '2007'

Sui social media un gruppo di utenti ha iniziato a postare spezzoni dei loro film preferiti con sottofondo What I've Done dei Linkin Park. Un brano emblematico, che ha riportato indietro, di più di 10 anni, le lancette della memoria di tutti.

Proprio il 2007 vide l'uscita nelle sale del primo capitolo, targato Michale Bay, di Transformers e per chi volesse rispolverare quel cassetto dei ricordi, qui la nostra recensione del film. Fu proprio la scena finale del film ad avere come sottofondo il brano della band statunitense, che rese tutto più epico.

15 anni più tardi la situazione è la stessa: film amatissimi con la stessa identica musica ad accompagnare le scene. I fan si sono divertiti a modificare Avengers: Infinity War, La La Land e il The Batman di Matt Reeves. Lo stesso Bay, in una recente intervista, ha dichiarato quanto la band fosse amanti del cinema: "I Linkin Park sono sempre stati grandi fan dei Transformers. Fanno un tipo di musica molto 'cinematografica'. Abbiamo avuto un buon successo: i loro brani per i primi due film sono diventati dei numeri uno, e la loro canzone per questo film si adattava perfettamente".

Non è certo una novità veder lavorare sinergicamente musica e cinema per la realizzazione di un prodotto di alto livello. Quello della colonna sonora è un aspetto fondamentale per la buona riuscita di un film ed è meticoloso il lavoro richiesto, come il compositore Hildur Guðnadóttir e alcuni suoi colleghi hanno raccontato qualche anno fa.