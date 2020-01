What Did Jack Do?, Netflix pubblica a sorpresa il corto inedito di David Lynch

Se non vedevate l'ora di vedere David Lynch impegnato ad interrogare una scimmia sospettata di omicidio, oggi è il vostro giorno fortunato : in occasione del 73° compleanno del celebre regista, infatti, Netflix ha diffuso in rete il suo cortometraggio inedito What Did Jack Do?

Realizzato nel 2016 da Lynch in veste di sceneggiatore, regista, montatore, supervisore del sonoro, scenografo e autore della colonna sonora, questo corto in bianco e nero della durata di 17 minuti vede un detective (interpretato dallo stesso Lynch) alle prese con una scimmia accusata di omicidio.

Pur non essendo stato mai distribuito, What Did Jack Do? non è un vero e proprio inedito: nel 2017 filmato fu infatti proiettato a Parigi per poi approdare in seguito al Festival of Disruption a New York. La sua pubblicazione resta però una bella sorpresa per tutti gli amanti del regista di Ereserhead, la cui ultima opera è stata l'acclamata nuova stagione di Twin Peaks.

Per quanto riguarda il futuro, al momento non è ancora chiaro quale sarà il prossimo progetto di Lynch. Secondo alcuni il regista starebbe lavorando in gran segreto alla quarta stagione della serie di culto, teoria che è stata alimentata da una foto pubblicata da Kylo MacLachlan.

Avete già visto il corto di Lynch? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che il regista ha annunciato l'arrivo di un cofanetto speciale di Twin Peaks.