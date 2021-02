WGA Awards, tutte le nomination: senza Mank, è parità tra Netflix e Amazon Studios

Dopo il record stabilito con le nomination dei Critics' Choice Awards, il servizio di streaming on demand Netflix si fa sentire anche nelle candidature per i Writers Guild Awards, con Amazon Studios che però tiene il passo.

Nonostante l'assenza di opere come Mank di David Fincher e Pieces of Woman, entrambe non eleggibili, il servizio di streaming on demand è rappresentato nelle due categorie del premio degli sceneggiatori, grazie alla presenza de Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin e l'ultimo film di Chadwick Boseman Ma Rainey's Black Bottom.

Inoltre, spazio anche a Notizia dal mondo di Paul Greengrass, opera Universal arrivata in Italia proprio come esclusiva Netflix e a White Tiger, popolare film indiano prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand.

Amazon Studios però pareggia i conti con Borat 2, Sound of Metal e One night in Miami di Regina King.

Qui sotto tutte le nomination:

ORIGINAL SCREENPLAY

Judas and the Black Messiah, Warner Bros

Palm Springs, Hulu

Promising Young Woman, Focus Features

Sound of Metal, Amazon Studios

The Trial of the Chicago 7, Netflix

ADAPTED SCREENPLAY

Borat Subsequent Moviefilm, Amazon Studios

Ma Rainey’s Black Bottom, Netflix

News of the World, Universal Pictures

One Night in Miami, Amazon Studios

The White Tiger, Netflix

Ricordiamo che i WGA Awards saranno assegnati il 21 marzo.