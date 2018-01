WGA Awards: Logan ottiene la nomination, dietro l'angolo quella agli Oscar?

ha ricevuto la nomination ai WGA Awards per la migliore sceneggiatura non originale, dopo aver fallito l’appuntamento sia con i Golden Globe che con gli Screen Actors Guild.

La Writers Guild of America – il sindacato degli sceneggiatori – ha infatti nominato il film di James Mangold con l’ultima interpretazione di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per la sua sceneggiatura, scritta dallo stesso Mangold insieme a Scott Frank e Michael Green, basandosi su un soggetto del regista. Nella stessa categoria sono stati nominati anche James Ivory per Call Me By Your Name, Scott Neustadter e Michael H. Weber per The Disaster Artist di James Franco, Aaron Sorkin per il suo esordio alla regia Molly’s Game e Virgil Williams e Dee Rees per la sceneggiatura di Mudbound.

Questo riconoscimento per Logan potrebbe aumentare le chance di vedere realizzarsi la nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Non resta che incrociare le dita e attendere il 23 gennaio, giorno in cui verranno svelate tutte le nomination.

Un anno fa ai WGA Awards per la migliore sceneggiatura adattata trionfò Arrival, di Denis Villeneuve, che poi ottenne la nomination agli Oscar nella relativa categoria. Jackman è attualmente nelle sale italiane con il musical The Greatest Showman.