WGA Awards 2024, annunciate le nomination: scoprite i film meglio scritti dell'anno

Come saprete se avete consultato il calendario completo della stagione dei premi 2024, quest'anno i WGA Awards, i premi della gilda degli sceneggiatori, sono in leggero ritardo sulla tabella di marcia, e saranno addirittura consegnati dopo gli Oscar 2024.

La cosa renderà più imprevedibile del solito la gara agli Oscar per le migliori sceneggiature, ma nel frattempo in queste ore sono state comunicate le nomination ufficiali a questo importante premio hollywoodiano, che riconosce le eccellenze nel campo della scrittura cinematografica.

I nominati nella categoria sceneggiatura originale sono Air, Barbie, The Holdovers, May December e Past Lives: The Holdovers, May December e Past Lives sono candidati all'Oscar per la sceneggiatura originale, ma la Film Academy ha inserito Barbie nella categoria delle sceneggiature non originali, contrariamente alla classificazione della Writers Guild. A questi film nella categoria Oscar per la sceneggiatura originale si aggiungono Anatomy of a Fall e Maestro, assenti ai WGA.

Nella categoria sceneggiatura non originale, invece, i nominati sono American Fiction, Are You There God? It's me, Margaret, Killers of the Flower Moon, Nyad e Oppenheimer. Insieme a Barbie, American Fiction e Oppenheimer sono entrambi in corsa per l'Oscar per la sceneggiatura non originale insieme a La zona d'interesse e Povere creature, che non erano idonei per una nomination alla Writers Guild.

Infine, nelle categorie TV, i favoriti Succession e The Bear sono in lizza per tre premi ciascuno, con le seguenti serie che hanno ottenuto due nomination ciascuna: The Crown, The Diplomat, Jury Duty, The Last of Us e Poker Face. Nella categoria animazione, I Simpson hanno quattro slot su cinque cinque tra i candidati.

