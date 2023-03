WGA approva l'intelligenza artificiale per le sceneggiature: ecco l'unica condizione

Dagli Stati Uniti una notizia destinata a creare divisioni e accese discussioni. Writers Guild of America ha annunciato che consentirà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la scrittura di sceneggiature, ponendo un'unica condizione. Si tratta di un'apertura che potrebbe rappresentare un significativo cambiamento nel settore.

Ma qual è l'unica condizione posta da WGA? I credit degli autori dovranno essere mantenuti. In precedenza WGA aveva specificato che avrebbe proposto di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale per quanto concerne la scrittura delle sceneggiature, tema che si sta rivelando fonte di grande preoccupazione per i professionisti della scrittura.



Nonostante il timore dell'ambiente - in queste ore Ubisoft ha annunciato Ghostwriter - WGA non ha posto un divieto assoluto all'utilizzo dell'AI; in base a quanto dichiarato, per uno sceneggiatore sarà possibile utilizzare ChatGPT per realizzare uno script senza dover condividerne i meriti o i credit. O in alternativa, uno studio potrebbe affidare una sceneggiatura scritta dall'intelligenza artificiale da riscrivere o perfezionare. Anche in questo caso lo sceneggiatore sarebbe considerato il primo autore del progetto.



L'intelligenza artificiale verrebbe considerata alla stregua di uno strumento di lavoro qualsiasi. Nell'apertura di WGA non viene considerata al momento la possibilità che l'intelligenza artificiale possa scrivere interamente uno script, senza l'ausilio umano.

WGA sostiene di non considerare il materiale generato dall'intelligenza artificiale come materiale di partenza o materiale originario. Partendo da questo presupposto, l'intelligenza artificiale non può essere considerata un'autrice del testo, non può generare del materiale originale e quindi uno sceneggiatore potrà soltanto adattare un racconto scritto da AI.



Vi terremo aggiornati sulle novità che riguarderanno questo spinoso tema. Nel frattempo potete recuperare sul nostro sito i vincitori degli Oscar 2023, evento conclusivo e prestigioso della stagione dei premi.