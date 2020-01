WGA 2020: Joker e Storia di un matrimonio tra le migliori sceneggiature dell'anno

Archiviati i Golden Globe 2020 che hanno visto trionfare 1917 e C'era una volta a Hollywood, tutti gli occhi sono ora puntati sui premi Oscar del prossimo febbraio che, come ogni anno, passano anche dalle nomination della Writers Guild of America.

Tra i film dell'anno scelti dal sindacato degli sceneggiatori troviamo poche sorprese: a contendersi il premio per la miglior sceneggiatura originale ci saranno 1917, Knives Out, Storia di un matrimonio, Parasite e Booksmart (l'assenza di C'era una volta a Hollywood è principalmente dovuta al fatto che Quentin Tarantino non fa parte della WGA).

Per quanto riguarda la miglior sceneggiatura non originale, invece, sarà una sfida tra Joker, The Irishman, A Beautiful Day in the Neighborhood, Jojo Rabbit e Piccole Donne. Insomma, tutte pellicole che hanno partecipato anche alla cerimonia della Hollywood Foreign Press Association.

Vi riportiamo di seguito tutte le candidature:

SCENEGGIATURA ORIGINALE

1917 - Scritto da Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns; Universal Pictures

Booksmart - Scritto da Emily Halpern & Sarah Haskins e Susanna Fogel e Katie Silberman; United Artists Releasing

Knives Out - Scritto da Rian Johnson; Lionsgate

Storia di un matrimonio - Scritto da Noah Baumbach; Netflix

Parasite - Scritto da Bong Joon Ho e Han Jin Won, Storia di Bong Joon Ho; Neon

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

A Beautiful Day in the Neighborhood - Scritto da Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, Basato sull'articolo “Can You Say … Hero?” di Tom Junod; TriStar Pictures

The Irishman - Scritto da Steven Zaillian, Basato sul libro “I Heard You Paint Houses” di Charles Brandt; Netflix

Jojo Rabbit - Scritto da Taika Waititi, Basato sul libro “Caging Skies” by Christine Leunens; Fox Searchlight

Joker - Scritto da Todd Phillips & Scott Silver, Basato sui personaggi DC Comics; Warner Bros. Pictures

Little Women - Scritto da Greta Gerwig, Basato sul romanzo di Louisa May Alcott; Sony Pictures

SCENEGGIATURA PER UN DOCUMENTARIO