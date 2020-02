Westworld incontra Toy Story in questo insolito crossover fan-made

Cosa succede quando il parco a tema più grande di tutti incontra i giocatoli Disney più amati di sempre? Con un'accostamento che non ci aspettavamo, ma che ha il suo fascino, un fan ha creato uno speciale crossover tra Toy Story e Westworld.

In effetti, perdendo spunto dalle ambientazioni della serie targata HBO e dalla caratterizzazione di Woody e Jessie, cowboy giocattolo per eccellenza, l'accostamento non stona poi così tanto e, anzi, riscoprire tutti i personaggi del film d'animazione nel mondo arido e violento di Westworld è davvero interessante.

Il trailer di "Toyworld " è un mix di scene dei primi tre film della saga d'animazione, con molte scene provenienti da Toy Stroy 3, cui viene sovrapposto l'audio di vari trailer della prima stagione di Westworld.

Attualmente, i fan della serie TV sono sospesi tra la seconda e la terza stagione, della quel è stata appena rivelata la data della prèmiere, e se nel nuovo trailer ufficiale di Westworld 3 si entra nel futuro, il trailer segreto della terza stagione nasconde non poche sorprese.