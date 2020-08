Westworld 3, quanto tempo è passato nella scena post-credit? Jeffrey Wright ironizza

Nelle prime due stagioni di Westworld, abbiamo visto principalmente il Bernard Lowe di Jeffrey Wright muoversi all'interno del parco della Delos, ma nella terza stagione, per cui l'attore ha anche ottenuto una nomination agli Emmy Award, l'androide assume un'identità segreta e si fa strada nel mondo reale degli umani.

Dopo varie peripezie, nel finale di stagione Bernard entra nel cosiddetto Sublime, dove si trovano tutte le "anime" degli host caricate lì alla fine della seconda stagione. Lo fa in un motel, grazie a un apparecchio tecnologico che sembra trasmettere la sua coscienza nel Sublime, lasciando il suo corpo inattivo. Nella scena post-credit, proprio in conclusione, lo vediamo tornare, ma la stanza del motel è coperta di polvere e sembra davvero passato moltissimo tempo. Ma quanto, in realtà?



Alla domanda ha risposto lo stesso Wright durante un'intervista con il Wrap, spiegando con pizzico di ironia: "In realtà è molto semplice da capire. Ovviamente è uscito dal Sublime dopo la fine della Pandemia. È uscito fuori di lì completamente vaccinato e pronto a vivere una nuova e più libera esistenza. Dov'è che stia andando non lo sappiamo con certezza e non lo sapremo necessariamente, ma è diverso da come era prima di partire".



Vi lasciamo alla recensione di Westworld 3.