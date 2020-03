Western Stars, il film di Bruce Springsteen da oggi in digitale: ecco i primi 10 minuti

Western Stars, la versione cinematografica dell'omonimo album di Bruce Springsteen presentato in anteprima alla 14esima Festa del Cinema di Roma, arriva in digitale e in 4K UHD da oggi venerdì 13 marzo.

Per festeggiare l'uscita del casalinga dell'esordio alla regia del leggendario cantautore, la Warner Bros. ha deciso di replicare la recente mossa pubblicitaria già usata con le edizioni home-video di Joker e Doctor Sleep e mettere online i primi dieci minuti del film: potete visionarli comodamente all'interno dell'articolo.

Il film, co-diretto con Thom Zimny, è disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, o in alternativa può essere noleggiato su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

Western Stars offre ai fan di tutto il mondo l'opportunità di vedere Springsteen esibirsi in tutte e 13 le canzoni dell'album, accompagnato da una band e da un'intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà. Uscito a cinque anni di distanza dal precedente, l’album omonimo (numero 1 nelle classifiche iTunes in tutti i continenti) è il diciannovesimo lavoro in studio del cantautore e tocca temi ricorrenti come l'amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l'inesorabile passare del tempo: questol docu-film rievoca quelle sensazioni suscitate dalla musica intrecciandosi a filmati d’archivio e al racconto in prima persona della rockstar.