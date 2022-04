West Side Story: il video di Tony sostituito da un velociraptor diventa virale!

E se il protagonista di West Side Story venisse sostituito all'ultimo momento da... un velociraptor? E' la folle domanda che deve essersi posto l'utente che ha realizzato questo video esilarante che mostra le conseguenze di quella suggestione. Nel video, diventato immediatamente virale, si immagina una "nuova versione" della storia di Spielberg.

La progressione del video ricalca sostanzialmente quella del trailer ufficiale di West Side Story, sostituendo però un velociraptor al personaggio interpretato da Ansel Elgort con risultati assurdi: la pellicola sembra quasi un film action e diventa praticamente un crossover con Jurassic World, tra l'altro franchise prodotto sempre da Steven Spielberg.

Tra l'altro, anche Pedro Pascal è un fan del remake di Spielberg, avendo confessato di aver pianto durante la visione della pellicola: "Ci sono 4 testimoni che mi hanno visto scoppiare a piangere quando sei apparsa sullo schermo", ha detto Pascal rispondendo in un messaggio a Rachel Zegler.

Nonostante il successo di critica di West Side Story e i molteplici premi Oscar per cui è stato nominato (vincendo solo nella categoria miglior attrice non protagonista per Ariana DeBose), Spielberg non realizzerà altri musical nel corso della sua carriera, come ha confermato recentemente, anche se al momento è impegnato nella co-produzione del musical tratto dal suo film Il colore viola, con Fantasia Barrino e Danielle Brooks nei ruoli principali.

Sembra poi improbabile che Spielberg farà un altro film sui dinosauri, ma rimane produttore esecutivo del franchise di Jurassic World, con il prossimo film della serie, Jurassic World: Il Dominio, previsto per l'arrivo nelle sale quest'estate. Spielberg ha anche smentito qualsiasi ipotesi di vederlo al lavoro su sequel in una recente intervista.

Dopo aver lasciato la regia di Indiana Jones 5, infatti, il franchise con Harrison Ford è stato affidato a James Mangold, con Spielberg che rimane comunque produttore esecutivo del prossimo film.