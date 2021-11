West Side Story, il nuovo trailer del film di Spielberg promette una guerra imminente

L'anno volge al termine e per i film questo significa una cosa sola, profumo di Oscar: tra i titoli in cerca della massima fortuna c'è sicuramente il remake di Steven Spielberg di West Side Story, e a quasi un mese dall'uscita i 20th Century Studios hanno rilasciato un nuovo teaser.

Il filmato, intitolato "Trouble", aumenta la tensione tra i protagonisti: come potete vedere all'interno dell'articolo, il teaser si focalizza sulla rivalità tra gli Sharks e i Jets, mostrando anche l'iconico momento della storia in cui entrambe le bande si avvicinano minacciosamente l'una all'altra per una battaglia risolutiva. Con frasi come "succederà stasera" e "vuoi iniziare la terza guerra mondiale", la posta in gioco emotiva arriva ad un punto di ebollizione in questo nuovo filmato, decisamente più cupo rispetto al più recente trailer di West Side Story, che si focalizzava soprattutto sulla storia d'amore proibita stile Romeo e Giulietta tra Tony di Ansel Elgort e Maria di Rachel Zegler.

Ricordiamo che West Side Story nasce dal musical di Broadway acclamato dalla critica e uscito nel 1957, con musiche dei leggendari Leonard Bernstein e Stephen Sondheim: l'opera arrivò al cinema per la prima volta nel 1961, con un adattamento diretto da Robert Wise che vinse 10 degli 11 Oscar per cui venne nominato, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. Il remake di Spielberg riporta a bordo anche Rita Moreno, vincitrice dell'Oscar per il film originale: l'attrice questa volta è produttrice esecutiva e interprete del personaggio di Valentina, un ruolo che è stato creato appositamente per lei in questo nuovo adattamento.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai nuovi poster di West Side Story.