West Side Story, Steven Spielberg ha rifiutato i sottotitoli: ecco perché

Il remake di West Side Story ha iniziato alla grande la stagione dei premi negli USA, con una vittoria ai National Board of Review per la miglior attrice e un trionfo ai New York Film Critics Circle alla miglior fotografia. Una scelta molto forte di Spielberg riguardo al film è stata quella di non inserire i sottotitoli in inglese.

Nonostante le critiche, la bravura del cast pare che renda il film universale, al di là della lingua parlata. Questo dettaglio è stato primario nella decisione di Spielberg. Su Everyeye trovate la nostra recensione di West Side Story.



Il regista ha spiegato la sua scelta in un'intervista a IGN:"[Non ho sottotitolato nessun dialogo spagnolo nel film] per rispetto dell'inclusività delle nostre intenzioni di assumere un cast totalmente latino per interpretare i ragazzi e le ragazze degli Sharks. Questa è stata l'indicazione che ho fornito alla casting director Cindy Tolan, di non accettare le audizioni di attori che non avessero genitori o nonni o non fossero loro stessi latini. Specialmente Portorico, abbiamo cercato molto a Portorico, abbiamo 20 performer nel nostro film che provengono da Portorico o che sono Nuyorican" ha dichiarato Spielberg.



Non dare troppo potere all'inglese era l'obiettivo del regista:"Se sottotitolassi lo spagnolo raddoppierei semplicemente l'inglese e darei all'inglese il potere sullo spagnolo. Non sarebbe mai successo in questo film, avevo bisogno di rispettare la lingua abbastanza da non sottotitolarla" ha concluso.



West Side Story non verrà distribuito in Medio Oriente, soltanto in alcune zone; le motivazioni non sono ufficiali ma potrebbero riguardare uno dei personaggi del film.