West Side Story: Steven Spielberg inizierà le riprese del remake nell'estate 2019

Stando a quanto riportato nelle scorse ore da DiscuissingFilm, le riprese per il remake di West Side Story realizzato da Steven Spielberg inizieranno nel corso dell'estate 2019.

Il leggendario regista di Salvate Il Soldato Ryan e Lo Squalo, ad oggi settantunenne, a quanto pare non mostra alcun segno di rallentamento. Solo quest'anno ha rilasciato due film diversissimi fra loro come il campione d'incassi Ready Player One e The Post, candidato all'Oscar per il miglior film, ed era già pronto ad iniziare la produzione dell'attesissimo Indiana Jones 5, poi posticipato al 2021 per permettere a Jonathan Kasdan di riscrivere la sceneggiatura.

In attesa della riunione con Harrison Ford e il suo iconico Dr. Jones, il regista aveva preso in considerazione l'idea di dirigere un biopic di Ulysses G. Grant con Leonardo DiCaprio e il cinecomic Blackhawk per la Warner Bros. e DC Films, ma ha invece deciso di realizzare il remake del classico West Side Story, il musical del 1961 diretto da Jerome Robbins e Robert Wise. Gli ultimi aggiornamenti riguardanti la lavorazione del film riportano che le riprese dovrebbero iniziare a luglio 2019, il che darebbe ben undici mesi di tempo al regista per preparare ogni aspetto della produzione.

Potete leggere il report nel tweet di DiscussingFilm, che vi abbiamo segnalato in calce alla notizia.

