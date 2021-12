West Side Story, Steven Spielberg:'Ho fatto il film per le nuove generazioni'

Dei cinque amici del Movie Brats, Steven Spielberg era l'unico a non essersi lanciato nel mondo del musical. Francis Ford Coppola girò Sulle ali dell'arcobaleno, Brian De Palma si cimentò con Il fantasma del palcoscenico, Martin Scorsese con New York, New York e American Graffiti si può considerare il musical di George Lucas.

Ora arriva West Side Story, che Spielberg in un'intervista al Guardian precisa non essere un remake ma una rivisitazione dell'opera di Stephen Sondheim, una delle più conosciute al mondo.

Il regista ha dichiarato di lavorare meglio con una sana ansia alle spalle:"Lavoro meglio così. La paura è il mio carburante e la fiducia è il mio nemico. Se sono alle strette ho idee migliori, diciamo, di fare fare il sequel di Jurassic Park. Per me è molto meglio non fare il sequel di Jurassic Park" ha ironizzato il regista.



Diversi progetti di Spielberg in passato sono iniziati come musical, uno su tutti Hook - Capitan Uncino, e poi hanno preso strade diverse:"Forse non mi sentivo pronto per fare un musical". E ora West Side Story, che Spielberg afferma di aver creato anche e soprattutto per le nuove generazioni, che magari poco conoscono il musical:"La maggior parte dei giovani non sa cosa sia West Side Story. Questa sarà la loro introduzione". Un film che il regista avrebbe voluto potesse vedere suo padre, scomparso di recente a 103 anni:"Non l'ho finito in tempo perché lo potesse vedere. Ma mentre ero sul set a New York il mio assistente girava con FaceTime sull'iPad e mio padre era seduto a Los Angeles a guardarci girare gran parte del film, quindi si sentiva parte del gruppo".



Un'altra persona importante che non potrà vedere il film è il creatore. Stephen Sondheim è scomparso pochi giorni fa e sul set era chiamato SS1, mentre Spielberg SS2:"Durante il COVID ho scoperto che era un regista come me e Scorsese, che aveva visto i film più oscuri. Iniziammo un nutrito scambio di email per 18 mesi e diventammo amici. Ci consigliavamo i film a vicenda e poi li guardavamo e ci scambiavamo opinioni al telefono o via mail".



