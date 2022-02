West Side Story ha stabilito un record impensabile agli Oscar 2022: merito di Shakespeare

Nonostante le premesse e il nome di Steven Spielberg a sostenerlo, West Side Story non è riuscito ad ottenere il maggior numero di nomination agli Oscar 2022, dove è stato superato da Il potere del cane e da Dune: tuttavia, il musical ha messo a segno un record letteralmente impensabile.

Come saprete, West Side Story nasce a teatro nel 1957 come rilettura della tragedia di William Shakespeare Romeo e Giulietta, e il musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents era già stato adattato per il cinema nel 1961 per la regia di Robert Wise: questa gloriosa dinastia di adattamenti, che grazie a Shakespeare si può far risalire fino al 1594, è diventata la più nominata nella storia degli Oscar.

Romeo and Juliet di George Cukor (1936), Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e i due West Side Story hanno tutti ottenuto una nomination nella categoria di Best Picture, rendendo il soggetto di Shakespeare il più nominato di sempre. Al quartetto, che già stabilisce il record, si potrebbe aggiungere anche Shakespeare in Love, che racconta l'originale produzione di Romeo and Juliet.

Gli altri film dalla stessa trama che hanno ottenuto più nomination a Best Picture sono:

Cleopatra (1934), Cleopatra (1963)

La tragedia del Bounty (1935), Gli ammutinati del Bounty (1962)

Les Misérables (1935), Les Misérables (2012)

Pigmalione (1938), My Fair Lady (1964)

L'inafferrabile signor Jordan (1941), Il paradiso può attendere (1978)

E' nata una stella (1937), A Star Is Born (2018)

Piccole donne (1933), Piccole donne (2019)

Per altri approfondimenti, Spielberg ha fatto la storia agli Oscar 2022 ottenendo l'undicesima nomination Best Picture in qualità di produttore: nessuno come lui.