West Side Story di Spielberg da oggi al cinema in Italia: quando arriverà su Disney Plus?

West Side Story è pronto per fare incetta di Oscar nonostante gli incassi molto deludenti in America, e da oggi il remake diretto da Steven Spielberg arriva al cinema in Italia: quando sarà disponibile su Disney Plus?

Al momento non è ancora stata stabilita una data d'uscita di West Side Story su Disney Plus, quindi il consiglio è quello di correre al cinema per non perdervi uno dei migliori film dell'anno, nonché uno dei migliori lavori del celebre autore hollywoodiano. Nonostante la Disney non abbia comunicato ancora nulla a proposito di un futuro approdo del film sulla piattaforma streaming, i fan possono comunque già farsi un'idea dell'iter distributivo di West Side Story guardando quelli di altri recenti film 20th Century Studios, ovvero quella divisione che un tempo era la 20th Century Fox, ora acquisita dalla Disney.

La finestra di esclusività temporale della sala cinematografica del resto è stata ridotta all'osso dalla pandemia, e com'è stato recentemente per Free Guy con Ryan Reynolds e per The Last Duel di Ridley Scott, è probabile che non bisognerà aspettare a lungo per vedere West Side Story su Disney Plus. Inoltre, da quando è decaduto il modello Premiere Accesse, anche molti film sviluppati dalla stessa Disney sono arrivati sulla piattaforma in tempi strettissimi: basti pensare che Encanto arriverà su Disney Plus domani 24 dicembre, nonostante sia uscito nei cinema il 24 novembre (e sia ancora in programmazione in molte sale d'Italia).



Ciononostante, il consiglio è quello di recuperare West Side Story da oggi al cinema: Spielberg, amante dei musical al punto da iniziare Indiana Jones e il Tempio Maledetto proprio con uno stacchetto musicale (ideato in sceneggiatura da George Lucas come omaggio alla passione dell'amico-collega nei confronti di questo genere che ha fatto la gloria di Hollywood), con questo film 'esordisce' nel musical e 'sperimenta' su sé stesso e soprattutto sul suo cinema il ballo e la musica, la recitazione cantata e la narrazione sviluppata attraverso il movimento dei corpi. E se il cinema action, soprattutto grazie ai lavori di registi come Johnnie To e John Woo, dagli anni '80 ha iniziato a servirsi dei ritmi del musical per i propri scopi, Spielberg sembra fare l'esatto opposto con West Side Story, aggiungendo il senso di pathos incalzante dell'action all'eleganza sognante del musical.



Non perdetevi il film, adesso nelle sale. E per altri approfondimenti, scoprite quale record potrebbe stabilire Spielberg agli Oscar 2022 grazie a West Side Story.