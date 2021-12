West Side Story di Spielberg non avrà una distribuzione in alcune zone del Medio Oriente

Proprio come accaduto già per Eternals che era stato vietato in diversi Paesi, sembra che anche il film di Spielberg, West Side Story, non vedrà la luce in alcuni luoghi. A riportarlo è Deadline, che specifica che la pellicola non arriverà nei cinema dell'Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Le motivazioni non sono state rese note dalla Disney, ma sembra che al centro della questione ci sia il personaggio di Anybodys. Infatti, come già accaduto per altri film, quando West Side Story è stato presentato in tutta la regione del Medio Oriente, l'Arabia Saudita e il Kuwait non hanno approvato i certificati di distribuzione mentre i censori degli altri mercati sopra elencati hanno chiesto che fossero effettuati dei tagli.

Nel caso di Eternals, come già menzionato, era accaduto lo stesso. Bisogna ricordare che in quel film, oltre a scene romantiche eterosessuali, c'era anche un bacio omosessuale. Mentre in Arabia Saudita la Disney non ha emesso i certificati di distribuzione a causa di richieste giudicate assurde, negli Emirati Arabi Uniti è stata rilasciata una versione di Eternals che ha rimosso tutte le scene di intimità, eterosessuali e omosessuali, come viene generalmente fatto in questi mercati.

Ci si chiede, adesso, se la situazione potrà cambiare. Intanto West Side Story ha ottenuto un punteggio più che positivo su Rotten Tomatoes, e tutto il mondo lo attende. Si spera che alla fine anche gli spettatori del Medio Oriente potranno vederlo.