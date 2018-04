West Side Story di Spielberg: ecco i dettagli della casting call di New York

Tony Kushner sta lavorando allo script di West Side Story, il nuovo film che sta sviluppando Steven Spielberg per la 20th Century Fox. Adesso è arrivata la notizia che si è aperta una casting call a New York, della quale riportiamo orario e dettagli.

Il musical originale di West Side Story è una rivisitazione del Romeo e Giulietta di William Shakespeare, presentato per la prima volta a Broadway nel 1957. La Fox ha dunque annunciato la casting aperta per i cinque personaggi principali di West Side Story (Maria, Anita, Bernardo, Tony e Riff), che si svolgerà questo fine settimana, domenica 29 aprile a New York. Chi vorrà partecipare a queste audizioni dovrà avere un'età compresa avere tra i 15 ei 25 anni. Richiesto un forte background nelle rappresentazioni musicali. Ecco la casting call:

"Domenica 29 aprile 2018, 9:00 - 12:00 pm Centro per spettacoli e arti Julia De Burgos 1680 Lexington Avenue New York, NY 10029"

"L'ingresso inizia alle 9:00. Preparare uno short-cut (16 battute) di una canzone classica da musical e portare degli spartiti. Sarà fornito un accompagnatore ai provinanti. Si prega inoltre di portare una foto recente con le informazioni di contatto spillate da lasciare al provino. Se non potete partecipare a questa casting call, inviate per e-mail un video di in cui cantate, e inviate le vostre informazioni di contatto a westsidestorycastingsearch@gmail.com."

"Ci sarà anche una casting call a Orlando, in Florida, sabato 5 maggio 2018. Contatti: Kristin Stark (Amblin Partners) 818-733-9685."

West Side Story si svolge, come sappiamo, nell'Upper West Side di New York e la storia ruota intorno a due bande in guerra: la banda portoricana The Sharks e la banda bianca The Jets. Le cose degenerano quando Tony, un ex membro dei Jets, migliore amico del loro leader, Riff, si innamora di Maria, la sorella del leader degli Sharks, Bernardo.