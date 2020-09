West Side Story, Soul, Assassinio sul Nilo: come si presenta adesso il calendario Disney

Il Coronavirus continua a influenzare i calendari cinematografici, e questa volta sono i film Marvel Black Widow, Shang-Chi e Gli Eterni a farne le spese, ma non solo: diamo uno sguardo al nuovo calendario Disney per i prossimi mesi.

Il più recente rinvio di Wonder Woman 1984 aveva già dato a intendere il ritornello, ma speravamo che non fosse così. E invece, ecco che anche il calendario Disney subisce una nuova rivoluzione, e quasi tutti i titoli in programma per questa e la prossima stagione hanno visto ulteriori spostamenti di calendario.

E se il film Disney Pixar Soul è ancora in carreggiata per il Ringraziamento (20 novembre 2020 nei cinema americani), West Side Story di Steven Spielberg uscirà ora il 10 dicembre 2021, a distanza di un anno dalla sua precedente finestra di lancio.

Natale 2020 sarà invece all'insegna di Kenneth Branagh con Assassinio sul Nilo, programmato per il 18 dicembre, mentre The King's Men, il prequel di Kingsman, passa dal 26 al 12 febbrario 2021, prendendo la slot appartenuta precedentemente a Gli Eterni (che arriveranno invece a novembre 2021).

The Empty Man è stato anticipato al 23 ottobre 2020, mentre Deep Water passa dal 13 novembre prossimo al 13 agosto 2021. Free Guy con Ryan Reynolds, infine, mantiene come data d'uscita l'11 dicembre 2020.

Nessuno dei film menzionati parrebbe essere destinato al Premium Access di Disney+ come invece è stato per Mulan.