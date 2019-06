West Side Story: primo sguardo al remake di Steven Spielberg

In ocassione dell'inizio delle riprese, la 20th Century Fox ha diffuso (via Deadline) la prima immagine ufficiale di West Side Story, nuovo atteso adattamento del classico di Broadway diretto da Steven Spielberg che vedrà tra i protagonisti Ansel Elgort e Rachel Zegler.

La foto, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, ci offre un primo sguardo alle due bande rivali: i Jets e gli Sharks. In primo piano troviamo i due protagonisti Tony (Elgort) e Maria (Zegler) accompagnati dai membri delle due bande interpretati da Ezra Means, Ben Cook, Sean Harrison Jones, Mike Faist, Patrick Higghins, David Alvarez, Julius Anthony Rubio, Ricardo Zayas, Josh Andrès Riversa, Sebastian Serra e Carlos Sànchez Falù.

Prodotto e diretto da Spielberg su una sceneggiatura firmata da Tony Kushner, il film è basato sul musical originale del 1957 che era già stato trasposto su grande schermo da Jerome Robbins e Robert Wise nel 1961. Ispirato a Romeo e Giulietta, West Side Story racconta la storia di Tony e Maria, due ragazzi che si amano nonostante siano membri di due gang rivali.

West Side Story debutterà nelle sale il 18 dicembre 2020 distribuito dalla Disney. Le musiche del film sono state realizzate da un'orchestra diretta dal maestro Gustavo Dudamel.