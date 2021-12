West Side Story, Rita Moreno sul film del '61: 'Stavo per lasciare tutto'

Come sappiamo Rita Moreno sarà nel West Side Story di Spielberg, e interpreterà un nuovo personaggio, Valentina, che ha visto i giovani crescere e ha affrontato la discriminazione per una relazione molto prima che Tony mettesse gli occhi su Maria. Moreno ha recentemente raccontato che ha rischiato di non essere mai nel film del '61.

Come sappiamo, nella pellicola firmata da Robert Wise e Jerome Robbis, Rita Moreno ha interpretato Anita. Tuttavia l'attrice dopo aver iniziato a studiare il musical Broadway con il libretto di Arthur Laurents e testi di Stephen Sondheim, ha tentennato. Infatti nella celebre canzone "America", c'era un momento in cui il suo personaggio avrebbe dovuto dire "Porto Rico, brutta isola, isola delle malattie tropicali".

“Ho detto, 'Non posso dirlo. Non posso fare questo alla mia gente.' Ero arrivata al punto di dire al mio agente: 'Devo ritirarmi', con la consapevolezza che mi avrebbe urlato contro e non avrebbe compreso con quale principio avesse a che fare tutto questo," ha detto Moreno "Però due giorni dopo aver preso quella decisione, mi è stata data la nuova sceneggiatura con un nuovo testo. 'Porto Rico, la devozione del mio cuore. Lascialo affondare di nuovo nell'oceano.' Oggi mi chiedo, chi mai sarebbe potuta essere la mia sostituta dopo il mio addio." Per fortuna non lo scopriremo mai.

Nel nuovo film, come già anticipato, Moreno sarà Valentina. L'attrice ha ammesso di essere stata subito sicura di Spielberg, ma diffidente nei confronti del drammaturgo Tony Kushner. "Kushner, ho pensato, 'È un po' oscuro'", ha detto l'attrice. Tuttavia poi le cose sono andate per il meglio, e lo sceneggiatore ha trovato insieme ad un suo collega il ruolo per lei: Valentina, la vedova di Doc.

Valentina condivide nel film una scena con Anita, dove la difende dalla folla inferocita dei Jets. Un ruolo importante per Moreno, che a Hollywood ha lottato spesso contro razzismo, misoginia e aggressioni. Per lei, infatti, è un modo per controbattere alla violenza subita da giovane.

"Era l'unica scena che avevo insieme ad Anita. Ed è stata molto complessa per me. Non credo che sia stato facile per Ariana [DeBose], che è fantastica e una ballerina così incredibile, decisamente migliore di quanto io non sia mai stata", ha detto Moreno. "Ma guardarla mi ha davvero confusa. Era surreale. Continuavo a pensare: 'No, no, no. Sono io Anita.' Sinceramente non credo di essere riuscita ad entrare in quella parte della scena completamente come avrei voluto. Era inquietante ma in un modo divertente. Qualcosa non andava. Qualcosa nel mio cervello continuava a dirmi che era una situazione strana. Ma lei è Anita, hey, abituati."

L'attrice, dunque, si è dovuta adattare, scoprendo il musical da un altro punto di vista. Un'esperienza sicuramente unica per lei. Adesso tutti sono curiosi di vedere il nuovo film di Spielberg, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di West Side Story.