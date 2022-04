West Side Story, Pedro Pascal:'Quando ho visto il film ho pianto'

La star di The Mandalorian, Pedro Pascal, ha visto per la prima volta il musical remake West Side Story, diretto da Steven Spielberg. L'attore ha espresso la sua emozione a Rachel Zegler, star del film, su Twitter. Il film ha avuto un incredibile successo, ottenendo ben 7 nomination ai premi Oscar e vincendo in una categoria.

In risposta agli auguri di compleanno di qualche giorno fa di Rachel Zegler nei confronti di Pedro Pascal, quest'ultimo ha risposto con un commento che si riferisce proprio al film di Spielberg e in particolare all'attrice:"Ci sono 4 testimoni che mi hanno visto scoppiare a piangere quando sei apparsa sullo schermo".



Pedro Pascal non è la prima celebrità che si congratula pubblicamente con Spielberg e il suo team artistico e tecnico per il lavoro svolto in West Side Story. Tempo fa anche Cher aveva elogiato il film, che ha visto trionfare in una categoria importante una delle sue star; Ariana DeBose ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista, conseguendo l'unica statuetta tra le 7 candidature ufficializzate dall'Academy.



Il film remake comprende nel ricco e nutrito cast anche Ansel Elgort, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d'Arcy James e Rita Moreno, star del film del 1961.

Sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di West Side Story, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 16 dicembre.