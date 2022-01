West Side Story, Rachel Zegler e il cast commentano le accuse di molestie di Ansel Elgort

In una nuova intervista promozionale, Rachel Zegler e il cast principale di West Side Story hanno commentato le accuse di stupro rivolte ad Ansel Elgort poco dopo la fine delle riprese del film di Steven Spielberg.

Nel giugno del 2020, mesi dopo il completamento dei lavori del musical di Spielberg, una donna ha accusato Ansel Elgort di averla aggredita sessualmente nel 2014, quando lei aveva 17 anni e lui 20. In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, l'attrice ventenne Rachel Zegler, insieme alle co-protagoniste Ariana DeBose e Rita Moreno, sono state interpellate sull'argomento.

"Abbiamo fatto il film due anni e mezzo fa, e da allora sono successe molte cose", ha risposto la Zegler, protagonista del chiacchierato remake live action di Biancaneve. "Molte cose sono cambiate, sia pubblicamente che privatamente. C'è stata una sorta di risveglio, di presa di coscienza". L'interprete di Maria ha aggiunto che spera che "le persone coinvolte stiano bene, che vengano trattate in modo rispettoso e che possano avere l'opportunità di rispondere per conto proprio".

Rita Moreno ha insistito sul fatto che sarebbe "assolutamente orrendo e sbagliato" per chiunque non sia coinvolto direttamente nella vicenda "prendere una posizione sulla questione", poiché "non spetta certo a me dare quei giudizi". Infine, la DeBose ha concluso: "Nessuno sa davvero cosa succede nella testa degli altri. Solo le persone coinvolte in quella storia sanno cosa sia effettivamente successo".

Prima che West Side Story uscisse nelle sale a dicembre 2021, Ansel Elgort, che interpreta Tony, ha partecipato solo a interviste di gruppo per promuovere il film e non ha mai parlato della vicenda: Ansel Elgort aveva risposto alle accuse con una dichiarazione ufficiale quando la storia esplose nell'estate di due anni fa. Aveva ammesso di avere avuto una "relazione breve, legale e del tutto consensuale" con la donna in questione, insistendo però: "Non ho mai aggredito nessuno né ho mai pensato di farlo".