West Side Story, quando uscirà in bluray e dvd il nuovo film di Steven Spielberg?

A pochi giorni dall'annuncio dell'uscita di West Side Story su Disney Plus, arrivano anche le prime informazioni sull'edizione home-video bluray e DVD del nuovo film diretto da Steven Spielberg.

L'acclamata nuova versione cinematografica del celebre musical di Broadway, candidato a sette premi Oscar e già in grado di siglare numerosi record agli Academy Awards, in base alle informazioni che giungono dal mercato UK arriverà in home-video nei tre i formati 4K, bluray e DVD a partire dal 7 marzo 2022, ovvero cinque giorni dopo l'esordio in streaming su Disney Plus. Le versioni Blu-ray e 4K includeranno oltre 90 minuti di funzionalità extra dietro le quinte, mentre come al solito la versione DVD rimarrà a secco da questo punto di vista.

Nominato per 7 Academy Award inclusi Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose) e per 11 Critics Choice Award, compresi Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose, Rita Moreno), West Side Story finora ha vinto 3 Golden Globe, per il Miglior film - musical o commedia, per la Migliore attrice protagonista in un film: musical o commedia (Rachel Zegler) e per la Miglior attrice non protagonista (Ariana DeBose). Il film ha ricevuto inoltre nomination per i DGA (Steven Spielberg), PGA (Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger e Kevin McCollum), WGA (Tony Kushner) e per i SAG (Ariana DeBose come Miglior attrice non protagonista) ed è stato nominato come uno dei 10 migliori film dell’anno dall’American Film Institute e dal National Board of Review, che inoltre ha eletto Rachel Zegler la migliore attrice dell’anno.

La cerimonia degli Oscar, lo ricordiamo, sarà in onda il 27 marzo prossimo.