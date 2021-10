West Side Story, i nuovi poster del remake di Steven Spielberg vi scioglieranno il cuore

Steven Spielberg ha parlato di West Side Story in un nuovo video promozionale pubblicato in queste ore, e adesso grazie ad Hollywood Reporter possiamo mostrarvi due nuovi poster ufficiali dell'atteso remake in uscita a dicembre.

Il film racconterà nuovamente la classica storia dell'amore proibito tra Tony (Ansel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), drammaticamente bilanciato dall'odio che le bande di strada rivali note come 'Jets' e 'Sharks' provano l'una per l'altra: sebbene sia un remake del film del 1961, la versione di Spielberg chiaramente non sarà una copia inquadratura per inquadratura, come si è potuto già vedere nel trailer di West Side Story pubblicato qualche settimana fa, e includerà nuove scene, sottotrame e dialoghi diversi. Nel cast di West Side Story, lo ricordiamo, figurano anche Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll e Brian d'Arcy James. Inoltre, nel remake comparirà anche Rita Moreno, che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione nel film originale.

Le riprese del film di Spielberg si sono concluse nell'ottobre 2019, ma l'uscita è stata rinviata a causa della pandemia. Tratto dall'omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents e sceneggiato da Tony Kushner, la nuova versione di West Side Story uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.