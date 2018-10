West Side Story: Justin Peck sarà il coreografo del remake di Steven Spielberg

Come riporta Deadline, il vincitore del Tony Award, Justin Peck, curerà le coreografie di West Side Story, remake ad opera di Steven Spielberg del famoso musical del 1961.

Peck, attualmente coreografo e ballerino solista presso il New York City Ballet, ha vinto il prestigioso premio dedicato alle opere teatrali per la sua coreografia di Carousel, revival del famoso musical di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein.

"Questo è un sogno che diventa realtà" ha detto Peck riguardo al suo nuovo progetto. "Avere una chance di lavorare insieme ad un illustre team per portare West Side Story al pubblico di oggi è qualcosa che non avrei mai immaginato di sperimentare. Il film originale è stato uno dei motivi che mi ha portato a fare questo mestiere, perciò a livello personale è un onore."

Il film ovviamente farà riferimento all'iconico musical del 1957 di Broadway con musica e testi di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, e a scriverlo per il grande schermo ci penserà il talentuoso Tony Kushner, con il quale Spielberg aveva già collaborato in passato per Munich e Lincoln. In realtà i due aveva già ripreso a lavorare insieme per l'adattamento di The Kidnapping of Edgardo Mortara, entrato in fase di stallo per un fallito casting call del piccolo protagonista.

Ricordiamo che la pellicola inizierà le riprese nel corso dell'estate 2019.