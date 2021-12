West Side Story: guardate il meraviglioso poter IMAX del musical di Steven Spielberg

20th Century Studios ha ufficialmente diffuso in rete il meraviglioso poster IMAX di West Side Story, remake dell'omonimo musical anni '60 realizzato stavolta dalla maestria regista di Steven Spielberg. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 23 dicembre 2021, due settimane dopo la release americana e in patria le recensioni positive fioccano.

Ha il sapore delle locandine d'altri tempi il nuovo poster IMAX di West Side Story che potete visualizzare comodamente in calce a questa news. La pellicola è il ritorno di Steven Spielberg alla regia quattro anni dopo The Post e per vederla abbiamo dovuto aspettare oltre un anno; il film era inizialmente previsto per l'uscita a dicembre 2020 ma la pandemia di coronavirus che ha chiuso le sale cinematografiche per un lungo periodo - soprattutto quello festivo - ne ha impedito la distribuzione e costretto la 20th Century Studios a rimandarne di un anno intero l'uscita.

Intanto, dopo l'anteprima stampa del film sono uscite le prime recensioni di West Side Story che hanno elogiato praticamente all'unanimità l'ultima fatica di Spielberg. Per i critici americani il film è un trionfo, i numeri musicali sono straordinari e soprattutto ci si è concentrati sulle performance di due astri nascenti come quelli di Rachel Zegler e Ariana De Bose.

"West Side Story di Steven Spielberg è un trionfo. Ha una fotografia bellissima e brillante ed è davvero una lettera d'amore a New York con un cast strabiliante che ha veramente ridefinito questa storia per le nuove generazioni. Applausi per Rachel Zegler e Ariana De Bose di cui mi sono innamorato in questo film", si legge in una delle prime reazioni.

Il musical di Spielberg presentatoci nelle scorse settimane dall'ultimo trailer di West Side Story, arriverà infatti nelle nostre sale non più il 10 dicembre di quest'anno (che rimane la data d'uscita americana), bensì il prossimo 23 dicembre.