West Side Story, flop per Spielberg al box office? Encanto 'rischia' di rimanere in testa

I primi dati del box office di West Side Story non sono stati entusiasmanti, ma i nuovi aggiornamenti del week-end rischiano di essere perfino peggiori delle aspettative, se possibile.

Nonostante il nome che campeggia in cartellone sia quello di Steven Spielberg, infatti, il pubblico sembra aver ignorato il musical remake dal budget di produzione di $100 milioni, che ha incassato solo $4 milioni da 2.820 location venerdì, inclusi gli $800mila dollari delle anteprime di giovedì. Le stime dell'industria ora prevedono che West Side Story farà registrare un weekend di apertura di soli $9,8 milioni negli USA, ben al di sotto delle proiezioni e inferiori perfino ai numeri del musical estivo di Warner Bros. In the Heights (che aveva debuttato con $11,5 milioni con uscita simultanea su HBO Max e 'floppato' al botteghino con $43 milioni incassati contro un budget di $50 milioni). Il solito cortocircuito tra apprezzamento della critica e richiesta del mercato: pensate che West Side Story ha dei voti maggiori del film originale uscito nel 1961.

Dalla sua il musical di Spielberg ha l'aria natalizia in arrivo, che potrebbe incrementare gli incassi (nel box office pre-pandemia, The Greatest Showman aveva aperto con numeri abbastanza scarsi, saliti vertiginosamente però durante il periodo delle vacanze), ma al momento rischia di debuttare dietro Encanto della Disney: il film d'animazione, giunto al suo terzo weekend di programmazione, secondo gli analisti arriverà ad incassare altri $9,6 milioni di dollari (su un totale di 71 milioni nei soli USA), che con le oscillazioni del mercato potrebbero tradursi in una gara al fotofinish tra i due titoli per il primato del weekend.

Sul gradino più basso del podio si siederà invece Ghostbusters: Legacy di Sony con $6,4 milioni nel suo quarto fine settimana e un totale di $111 milioni, mentre House of Gucci di Ridley Scott arriverà quarto nel suo terzo fine settimana con altri $4 milioni e un totale di $41 milioni. La top5 è chiusa da Eternals dei Marvel Studios con $3 milioni nel suo sesto fine settimana per un totale di $161 milioni.