West Side Story, il film di Spielberg ha delle recensioni migliori della pellicola del '61

Il primo punteggio di West Side Story su Rotten Tomatoes fa ben sperare sul remake firmato da Steven Spielberg del musical di Broadway. Il primo adattamento era stato firmato da Jerome Robbins e Robert Wise, nel lontano 1961, e sembrava irraggiungibile. Eppure, dalle recensioni, sembra che il nuovo remake di Spielberg potrebbe averlo superato.

Come sappiamo, il film del '61 ha ottenuto ben 10 Oscar, un assoluto record per un musical che resta intatto ancora oggi. Eppure non è privo di difetti, che sono stati lavorati del più recente West Side Story, che ha guardato la storia sicuramente attraverso una lente più moderna. Ad esempio, una delle gang del film, quella degli Squali, era popolata nella prima pellicola da attori bianchi. Spielberg, invece, nel suo cast ha (giustamente) inserito attori latini, e ha inserito scene con dialoghi in spagnolo non sottotitolate. Sicuramente il regista si è preso qualche rischio. Basti pensare all'inserimento di Rachel Zegler, che Spielberg ha aiutato molto in quanto andava ancora a scuola ai tempi: il regista si è fidato così tanto di lei da farla debuttare in un film e in un ruolo incredibili.

Tutti questi elementi, uniti al talento registico di Spielberg, hanno fatto raggiungere al film il 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, contro il 93% di quello del 1961. Dunque è chiaro che, secondo molti, possa essere effettivamente migliore. Staremo a vedere.