West Side Story: il film di Spielberg candidato agli Oscar su Disney Plus, ecco la data!

Nonostante la performance deludente al box-office americano e in quello internazionale, West Side Story è valso a Steven Spielberg numerose candidature ai prossimi Premi Oscar (ben 7 nomination), tra cui quella nella categoria Miglior film. Poche ore fa la Disney ha comunicato una data per l'arrivo del film in streaming sulla piattaforma Disney+.

Il giorno successivo all'annuncio delle nomination agli Oscar, Disney ha comunicato che West Side Story sarà disponibile in streaming sulla sua piattaforma digitale a partire dal 2 marzo 2022 (sia sul mercato statunitense che in numerosi mercati internazionali, tra cui probabilmente anche l'Italia). Questo dopo l'arrivo di ben 7 nomination agli Oscar per il film di Steven Spielberg, tra cui quelle prestigiosissime per Miglior film, miglior regia, attrice non protagonista e fotografia.

Inoltre, già da oggi è disponibile per la visione in streaming sempre su Disney+ di Something’s Coming: West Side Story – A Special Edition of 20/20, speciale di un'ora prodotto dalla ABC e dedicato al remake di Spielberg.

Proprio grazie a West Side Story, Steven Spielberg è ufficialmente diventato colui che ha ottenuto il maggior numero di candidature a Miglior film, nel corso della carriera: 11 nomination! Inoltre, con la candidatura ricevuta anche per la miglior regia, Spielberg entra anche in quel ristretto gruppo di registi nominati per ben 8 volte (o di più) al premio: con lui ci sono solamente Billy Wilder (con 8 nomination anche lui), Martin Scorsese (che ne ha ottenute ben 9) e il grande William Wyler (che invece ne ha più di tutti, 11 nomination).

Se dovesse anche aggiudicarsi la vittoria come miglior regista per West Side Story, Spielberg salirebbe a quota 3 Oscar alla miglior regia, unendosi a Frank Capra e John Ford, gli unici registi finora ad aver ricevuto tre statuette nella categoria.

Ricordiamo che West Side Story ha vinto il Golden Globe nella categoria miglior film musical o comedy quest'anno.