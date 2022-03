West Side Story esce su Disney Plus: 5 cose che forse non sapete sul remake di Spielberg

Come promesso West Side Story arriva su Disney Plus da oggi 2 marzo 2022: il film è già disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand senza costi aggiuntivi, e per l'occasione vogliamo proporvi cinque curiosità che forse non sapete sul remake di Steven Spielberg.

Le trovate nella lista disponibile qui sotto:

La trama : ispirata a 'Romeo e Giulietta' di William Shakespeare, la trama di West Side Story è ambientata nell'Upper West Side di Manhattan nel 1957. Sulle case in rovina del quartiere di San Juan Hill grava la costante minaccia della palla da demolizione, mentre due bande sono in guerra - i duri Jets di Riff e gli spavaldi Puerto Rican Sharks di Bernardo, che si combattono per la supremazia del territorio. Questo sanguinoso status quo però viene stravolto dallo sbocciare di un'inaspettata storia d'amore durante il ballo del liceo, dove si incontrano l'ex affiliato dei Jet Tony e la sorella minora di Bernardo, María. Riuscirà il loro amore a fermare la guerra tra le due bande?

Spielberg e John Williams ancora insieme : sebbene la colonna sonora del musical originale di Leonard Bernstein sia stata adattata e arrangiata da David Newman per questo remake, Spielberg ha comunque convocato il suo storico collaboratore John Williams, incaricandolo di servire come consulente musicale per il film; Williams era stato il pianista solista nella colonna sonora della versione del 1961.

West Side Story per sempre : nel remake di Spielberg compaiono quattro attori storicamente legati alle precedenti versioni dell'opera: la più famosa è Rita Moreno, vincitrice dell'Oscar nel film del 1961 per la parte di Anita che qui torna nei panni di un personaggio originale scritto appositamente per lei, ma dal film originale tornano in qualità di comparse anche Harvey Evans, che interpretava Mouthpiece, Bert Michaels, che interpretava Snowboy, e David Bean, che interpretava Tiger; infine Andréa Burns, che ha interpretato Maria nel tour europeo del musical 1992-1993, appare nel ruolo di Fausta.

Arnold Spielberg : il film è dedicato al padre di Steven Spielberg, Arnold Spielberg, ingegnere elettrico e veterano della seconda guerra mondiale, morto per cause naturali all'età di 103 anni nel 2020, l'anno in cui il film doveva essere originariamente distribuito prima dello scoppio della pandemia.

Rachel Zegler superstar: sebbene questo sia il suo primo ruolo cinematografico in assoluto, la giovanissima attrice aveva già interpretato il ruolo di Maria in diverse produzioni teatrali di West Side Story; Steven Spielberg l'ha definita la migliore Maria di sempre, e prima ancora che il film uscisse nelle sale la Zegler si era già assicurata la parte principale nel remake di Biancaneve della Disney e il ruolo da co-protagonista in Shazam: Fury of the Gods.

Per altri approfondimenti ecco quando uscirà West Side Story in home video.