West Side Story: Eiza Gonzalez sarà Anita nel remake di Steven Spielberg

Eiza Gonzalez, conosciuta per i suoi ruoli in Baby Driver e il prossimo Alita: Angelo della Battaglia, in queste ore è in trattative per entrare nel cast del remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg.

Il regista de Lo Squalo sta cercando di realizzare il film da diversi anni ormai, e solo un autore della sua caratura potrebbe anche solo pensare di cimentarsi nello sforzo titanico di dirigere un remake del capolavoro di Robert Wise, uscito nel 1961 e vincitore di 10 Oscar su 11 nomination.

Dopo anni di sviluppo il progetto ha avuto ufficialmente luce verde e grazie del ritardo di Indiana Jones 5 Spielberg ha già potuto iniziare i lavori di casting. Sappiamo già che il protagonista di Baby Driver Ansel Elgort è stato scritturato come nuovo Tony, ma evidentemente a Spielberg il film di Edgar Wright deve essere piaciuto molto, dato che per il ruolo di Anita ha scelto Eiza Gonzalez.

La giovane attrice, che sarà protagonista anche di Alita: Angelo della Battaglia, erediterà il ruolo che fu originariamente di Rita Moreno, e che le valse un premio Oscar in qualità di miglior attrice non protagonista. Manca l'ufficialità, quindi per il momento la notizia è ancora da considerarsi un rumor, ma la conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La voce per cantare di certo non le manca, a giudicare dai video postati sul suo Instagram.

Le riprese di West Side Story inizieranno nell'estate 2019.