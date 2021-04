West Side Story, c'è una data per il trailer di Spielberg ed è vicinissima!

Dopo essere stato rinviato di un anno a causa della pandemia di coronavirus che aveva impedito la riapertura dei cinema lo scorso Natale, West Side Story potrà finalmente vedere la sala cinematografica a partire dal 10 dicembre 2021, ma ancora manca un trailer ufficiale del film. Questa lacuna sarà colmata a breve in quanto il trailer è in arrivo.

Ad Week, infatti, ha rivelato che il primo trailer ufficiale di West Side Story arriverà nel corso della diretta della prossima cerimonia di premiazione dei Premi Oscar 2021, in un contesto che vedrà la Disney celebrare la celebre manifestazione. Ironia della sorte, se il film fosse effettivamente uscito lo scorso dicembre di sicuro sarebbe tra quei nomi papabili nelle nomination agli Oscar 2021, ma il tutto dovrà attendere giusto un anno perché sicuramente la pellicola è tra le più attese della prossima stagione cinematografica.

La trama, già ai tempi del musical del 1957 e poi nel film del 1961, era incentrata sul difficile amore tra due ragazzi provenienti da due ambienti sociali diversi, nella New York della fine degli anni '50: Maria, sorella del capo della gang portoricana degli Sharks, e Tony, legato alla banda newyorkese dei Jets. A riguardo Spielberg ha dichiarato, in un'intervista a Vanity Fair, che il clima culturale non è molto cambiato da allora, e il film gli ha dato l'occasione per ricollegarsi ad alcuni problemi sociali ancora fortemente radicati nell'America moderna:

"Questa storia non è soltanto un prodotto di quel periodo: quei tempi sono tornati, e sono tornati con una sorta di furia sociale. Volevo davvero raccontare quel tipo di esperienza legata ai portoricani, ai newyorkesi di origine portoricana e alla migrazione verso questo paese, alla lotta per garantirsi di che vivere, per avere figli e per combattere contro gli ostacoli della xenofobia e del pregiudizio razziale".

Per altre informazioni, guardate Steven Spielberg sul set di West Side Story in compagnia di Stephen Sondheim, autore dei testi del musical originale.