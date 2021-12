West Side Story: Debutto deludente al Box Office negli USA

West Side Story parte piano al suo debutto al botteghino negli USA, infatti la nuova pellicola di Steven Spielberg ha raccolto circa 800.000 dollari dalle uscite in sala in anteprima di giovedì notte.

Nonostante l’inizio trattenuto, si prevede che il remake del musical del 1961 possa rifarsi nel weekend, in cui ci si aspetta possa incassare dai 10 ai 15 milioni di dollari, cifra discreta per gli standard del mercato in epoca COVID-19. Un risultato al di sotto delle aspettative sarebbe però fallimentare per Disney e 20th Century Studios, dato che i costi di produzione si aggirano attorno ai 100 milioni di dollari, senza contare le spese di marketing. Le ottime recensioni di West Side Story e il nome di Steven Spielberg potrebbero aiutare in tal senso, anche se recentemente il genere musical non è stato particolarmente fortunato al box office. Infatti, negli ultimi anni, abbiamo visto come abbiano faticato varie pellicole di questo tipo: il famigerato Cats con un debutto da 6.6 milioni di dollari, Sognando a New York con 11,5 milioni e Caro Evan Hansen con 7,4 milioni. Infine, oltre al perenne ostacolo alla sala della pandemia, bisogna considerare il densissimo periodo di uscite, in cui si andrà a collocare West Side Story. Infatti, negli USA a dicembre usciranno dei colossi del mercato del calibro di Spider-Man: No Way Home, Matrix: Resurrections e Sing 2.

