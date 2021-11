West Side Story, nuova data d'uscita italiana per il musical di Steven Spielberg!

Il cinema degli ultimi anni ci ha ormai abituati a slittamenti e spostamenti vari: anche West Side Story, l'attesissimo remake firmato Steven Spielberg di uno dei musical più famosi della storia, deve dunque sottostare a questa legge. Proprio in queste ore, infatti, 20th Century Fox ha aggiornato la data d'uscita italiana del film.

Niente paura, però: stavolta l'attesa sembra destinata ad allungarsi di pochi giorni, finendo per presentarci il film come un graditissimo regalo di Natale. Il musical di Spielberg presentatoci nelle scorse settimane dall'ultimo trailer di West Side Story, stando agli ultimi aggiornamenti, arriverà infatti nelle nostre sale non più il 16 dicembre di quest'anno, bensì il prossimo 23 dicembre.

Un'anti-vigilia nel segno del musical, dunque, grazie ad un film che sarà chiamato inevitabilmente a confrontarsi con un vero e proprio totem di Broadway (nonché con una delle più riuscite trasposizioni cinematografiche in tal senso, vale a dire quella del 1961 firmata da Robert Wise e Jerome Robbins). Oltre alla regia di Spielberg, vi ricordiamo, West Side Story potrà contare anche sulle prove attoriali e canore di Ansel Egort e Rachel Zegler, rispettivamente nel ruolo di Tony e Maria.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Credete sarà all'altezza dell'originale del '61? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i nuovi poster di West Side Story.