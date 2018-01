West Side Story, aperti i casting call per il remake firmato da Steven Spielberg

Mentre io suo The Post è stato candidato agli Oscar come miglior film e miglior attrice protagonista eè pronto all'uscita nelle sale il prossimo marzo,non accenna a rallentare neanche un secondo, continuando a lavorare ininterrottamente.

E soli pochi giorni fa erano sbarcati in rete i primi rumor che volevano il regista già pronto a iniziare la pre-produzione di due nuovi titoli, che sono l'attesissimo Indiana Jones 5 e il remake di West Side Story, voci a quanto pare confermate almeno per quest'ultimo progetto da un casting call apparso online.



Il film sarà come comprensibile una remake dell'iconico musical del 1957 di Broadway con musica e testi di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, e a scriverlo per il grande schermo ci penserà il talentuoso Tony Kushner, con il quale Spielberg aveva già collaborato in passato negli ottimi Munich e Lincoln. In realtà i due aveva già ripreso a lavorare insieme per l'adattamento di The Kidnapping of Edgardo Mortara, entrato in fase di stallo per un fallito casting call del piccolo protagonista, anche se non è detto che il regista possa decidere di tornare sul titolo in un prossimo futuro.



Ma tornato a West Side Story, era già dal 2014 che Spielberg era legato a un remake del musical, ma adesso tutto sembra sulla giusta strada. Il casting call in questione è infatti un buon segno per un'inizio produzione in tempi relativamente brevi (mesi, non anni), e incoraggia i talenti tra i 15 e i 25 anni a presentarsi per essere provinati nei ruoli principali di Tony, Maria, Anita e Bernardo.



Mettere nuovamente le mani a West Side Story non sarà comunque un compito facile neanche per un genio come Spielberg, dato che già l'adattamento cinematografico del 1961 di Robert Wise e Jerome Robbins è considerato forse il miglior musical di tutti i tempi. A produrre e distribuire, infine, ci sarà anche la 20th Century Fox.