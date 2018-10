West Side Story: Ansel Elgort protagonista del remake di Steven Spielberg

Ansel Elgort si è aggiudicato il ruolo del protagonista Tony nel remake di West Side Story firmato Steven Spielberg. Il film del regista di Jurassic Park sarà sia un nuovo adattamento cinematografico del musical del 1957 sia un remake del lavoro di Robert Wise nel film del 1961 che vinse dieci premi Oscar, tra cui quello al miglior film.

Steven Spielberg era intenzionato a lavorare ad un remake di West Side Story dal 2014 ma è solo all'inizio di quest'anno che il progetto ha iniziato a prendere realmente forma, visto lo slittamento di Indiana Jones 5 al 2021 e nessun altro film in cantiere.

Negli ultimi mesi Spielberg ha svolto i casting per trovare i giovani protagonisti del film e uno di loro è stato scelto.

Secondo quanto riporta THR, Ansel Elgort è stato scelto per interpretare il personaggio di Tony, co-fondatore ed ex membro di una gang di newyorchesi anglosassoni, i Jets, al Lincoln Square, nel West Side.

Nella storia, ispirata a Romeo e Giulietta, Tony s'innamora di Maria, sorella minore di Bernardo, leader di una gang portoricana nota come Sharks, rivali dei Jets nel West Side.

Nel film di Robert Wise il ruolo di Tony è interpretato dalla star di Twin Peaks, Richard Beymer.

Ansel Elgort è stato ampiamente elogiato per le sue performance in Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright e Colpa delle stelle di Josh Boone, al fianco di Shailene Woodley.

Elgort ha dimostrato di avere buone doti canore in particolare grazie ad una cover di City of Stars, canzone del pluripremiato film di Damien Chazelle, La La Land.

Negli scorsi mesi è stato accostato ad un musical su Hans Christian Andersen, al momento ancora senza titolo.

Inizia a prendere forma il discusso progetto di Steven Spielberg, che per l'occasione lavorerà ancora con il suo collaboratore Tony Kushner per la sceneggiatura. La produzione dovrebbe iniziare all'inizio dell'estate 2019.