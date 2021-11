West Side Story: l'amore viene celebrato nel nuovo spot del remake di Steven Spielberg

20th Century Studios ha diffuso in streaming un nuovo spot ufficiale di West Side Story, pellicola che segna il ritorno alla regia di Steven Spielberg a quattro anni di distanza da The Post. La pellicola, remake del musical del 1961 tratto a sua volta dall'omonimo musical teatrale, arriverà nelle sale italiane in tempo per le festività natalizie.

Nel filmato vediamo i protagonisti e le straordinarie coreografie di questa nuova versione del classico degli anni '60, immerse nelle stupefacenti scenografie e nella fotografia del due volte Premio Oscar, Janusz Kamiński. Una vera e propria celebrazione dell'amore con una delle love story più belle della storia del cinema e del musical.

Inizialmente previsto per il dicembre 2020, il film è stato poi rinviato di un anno intero a causa della pandemia di coronavirus e qualche giorno fa è stata comunicata la nuova data di West Side Story. Il musical di Spielberg presentatoci nelle scorse settimane dall'ultimo trailer di West Side Story, arriverà infatti nelle nostre sale non più il 16 dicembre di quest'anno (che rimane la data d'uscita americana), bensì il prossimo 23 dicembre. Un'anti-vigilia nel segno del musical, dunque, grazie ad un film che sarà chiamato inevitabilmente a confrontarsi con un vero e proprio totem di Broadway (nonché con una delle più riuscite trasposizioni cinematografiche in tal senso, vale a dire quella del 1961 firmata da Robert Wise e Jerome Robbins).

Oltre alla regia di Spielberg, vi ricordiamo, West Side Story potrà contare anche sulle prove attoriali e canore di Ansel Egort e Rachel Zegler, rispettivamente nel ruolo di Tony e Maria.

Lo stesso Spielberg ha rivelato poi il motivo che lo ha spinto a realizzare il remake: "Ho fatto questo film perché lo sognavo da bambino e volevo mantenere la promessa che quel bambino fece: 'Un giorno realizzerai il tuo West Side Story'".