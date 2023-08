C'era una volta il West, un cinema parigino ebbe il film in programmazione per due anni!

C'era una volta il West è una delle pellicole più amate e celebrate di Sergio Leone che lo ha reso maestro immortale del genere western. A decenni di distanza è impossibile trovare un'opera capace di riassumere in questo modo l'essenza e la poetica del regista.

Alla sua uscita la pellicola ebbe un riscontro incredibile definito, addirittura, quasi inaspettato. Ovviamente ciò rese Leone una vera e propria celebrità e segnò la sua definitiva ascesa da grande regista western. Ciò però non fu facile. Leone dovette convincere Henry Fonda ad interpretare il cattivo, rendendolo poi uno dei villain più iconici ed indimenticabili della sua intera filmografia. Nel corso di diversi eventi Leone, però, si divertiva a raccontare una curiosa storia che coinvolgeva un cinema parigino nel quale il film era stato in programmazione per oltre due anni.

All'epoca non era strano che fin particolarmente di successo rimanessero al cinema anche per più di un anno, ma con due, Leone potrebbe aver battuto qualche record. Nel momento in cui decise di fare visita al piccolo cinema francese, il regista fu ovviamente assaltato dai fan e dall'entusiasmo dei suoi ammiratori che richiedevano autografi e la possibilità di scambiare due parole con lui. Opinione differente era quella del proiezionista che mostrò tutto il suo disappunto nei confronti di Leone. "Ti ammazzo! Lo stesso film ancora e ancora per due anni! Ed è così lento!" gli disse l'uomo scatenando il divertimento del regista.

A causa di C'era una volta il West Clint Eastwood e Sergio Leone non si sono parlati per oltre 20 anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!