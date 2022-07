Ti West, chi è il regista di X A sexy horror story? 5 film per scoprirlo!

Da domani al cinema in Italia arriva X A sexy horror story, nuovo film prodotto dalla A24 con protagoniste Mia Goth e Jenna Ortega: in preparazione alla visione, vi consigliamo 5 film del regista e sceneggiatore Ti West, per scoprire o riscoprire un genio dell'horror contemporaneo.

The House of the Devil: uscito nel 2009, è il titolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo e ha attirato sul suo nome l'attenzione degli appassionati del genere: la storia è quella di una babysitter che accetta un lavoro diverso dal solito, badare per una sola notte ad una signora anziana costretta a letto. Solo che siamo negli anni '80, il panico del satanismo dilaga negli USA, si preannuncia una notte di eclissi e il proprietario di casa pare avere qualcosa da nascondere...non vi sveliamo cosa, ma il film fa intendere tutto il gusto di Ti West per il cinema, che non si limita al citazionismo ma che arriva a riprendere quasi a livello filologico strumenti, tecniche di ripresa, tecnologie e stile degli anni '70 e '80. The Innkeepers: variazione sul tema della casa strega, che qui assume la forma di un hotel che rischia il fallimento a causa dei pochi clienti rimasti. Ci sono tutte le situazioni e i cliché della tipica storia dei fantasmi, sennonché West riesce a ripiegarli su sé stessi dando alla sua storia un punto d'accesso e una lettura, se non originali o innovativi, sicuramente freschi e desiderosi di farsi riscoprire. Second Honeymoon (da V/H/S): la serie di film antologici V/H/S è praticamente il sacro Graal dell'horror indipendente americano contemporaneo, e vi consigliamo di recuperarla tutta, ma in questo caso citiamo il primo capitolo, che include un'opera a firma del nostro Ti West: la storia è quella di una giovane coppia che attraversa il Selvaggio West per una seconda luna di miele, ma uno dei due nasconde un grosso e pericoloso segreto... The Sacrament: falso documentario found footage ispirato al massacro di Jonestown da parte della setta Tempio del Popolo, con cinema, ricostruzione e realtà che si mescolano per rievocare una delle più grandi e sconvolgenti tragedie degli anni '70. Nella valle della violenza: dipartita dal genere horror e ultimo film prima del grande ritorno con X, che arriverà ad interrompere alcuni anni di militanza sul piccolo schermo: sorta di spietato e violentissimo 'John Wick nel Far West', è la storia di un misterioso cowboy (Ethan Hawke) che, diretto verso il Messico, incappa in una cittadina gestita col pugno di ferro da uno sceriffo rigidissimo (John Travolta). Il protagonista si inimica il viziato figlio dello sceriffo, che per vendicarsi uccide Abbie, una cagnetta meticcia che è anche la migliore amica del cowboy. Come nell'action con Keanu Reeves, ne conseguirà un bagno di sangue...

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il prossimo film di Ti West sarà Pearl, prequel di X girato back-to-back.