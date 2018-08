Wesley Snipes sta discutendo con la Marvel di ben due idee per Blade

Ancor prima della nascita del Marvel Cinematic Universe e dei Marvel Studios, la Casa delle Idee diede i diritti di svariati personaggi in licenza ad alcuni studios cinematografici Hollywoodiani. Tra questi la New Line, che si accaparrò quelli di Blade.

La New Line portò al successo un personaggio di serie B come Blade in tre pellicole cinematografiche - uscite tra il 1998 ed il 2004 - con protagonista Wesley Snipes. Dopo il terzo film, considerato quello più dimenticabile della trilogia, la New Line mise in cantiere un serial tv - senza Snipes - che durò soltanto una stagione e fu cancellata immediatamente. Da allora i Marvel Studios sono tornati in possesso dei diritti dell'ammazzavampiri, ma non c'è alcun progetto svelato in preparazione su di lui.

Ora, in una nuova intervista, Wesley Snipes ha confermato di star discutendo con la Marvel di ben due idee differenti sul rilancio di Blade: "Ci sono svariate conversazioni al momento. Abbiamo preparato ben due idee differenti che si sposano bene quell'universo e credo che quando i fan le vedranno, avranno difficoltà nel decidere quale delle due sia migliore. Io, il mio team e la Marvel ne abbiamo parlato per due anni. Tutti sono entusiasti, ma hanno tanti progetti in cantiere e, credo, prima di ufficializzare qualcosa, devono avere un progetto in mano ben oliato. Hanno un bel po' di progetti da realizzare ma la prossima volta che vedrete Blade, ve l'assicuro: quello che abbiamo fatto in passato è da ragazzini in confronto a quello che faremo oggi".