Wesley Snipes parla del suo tentativo fallito di portare al cinema Pantera Nera e di Blade

Mentre tutto il mondo sta aspettando di vedere (da noi dal 14 febbraio) il Black Panther dei, l'attoreha ricordato il suo tentativo non riuscito di portare al cinema il personaggio di

Infatti Wesley Snipes ha tentato - inutilmente - di portare sul grande schermo il personaggio nei primi anni '90 insieme al regista John Singleton. A bloccare il progetto furono, come svela Snipes in una nuova intervista con il The Hollywood Reporter, le divergenze creative tra i due: "La mia visione del film era vicina a quella della pellicola che esce ora: Wakanda in Africa, questo posto nascosto e tecnologicamente avanzato, con questo metallo indistruttibile, il vibranio. Ma John mi disse 'no, no, no, guarda ha lo spirito della Pantera Nera, ma sta cercando di convincere suo figlio a unirsi all'organizzazione, ad essere un attivista per i diritti civili. E lui e suo figlio hanno un problema, e hanno un conflitto perché sta cercando di essere politicamente corretto e suo figlio vuole essere un pazzo."

"Alla fine non abbiamo trovato né il giusto script né il giusto regista" continua l'attore "E poi eravamo troppo avanti, la tecnologia non era cosi avanzata per produrre una pellicola simile".

Alla fine Snipes ha dato vita ad un altro personaggio della Marvel, Blade, ed ora che lo studio ha ri-acquisito i diritti si definisce sia aperto ad un "Blade 4" che ad un nuovo progetto con loro: "Sono aperto a tutte le possibilità. Se sviluppano Blade 4, ne possiamo parlare. Ma ci sono anche altri personaggi nell'Universo Marvel che, se vogliono, interpreterei volentieri".