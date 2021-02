Wesley Snipes non sarà nel nuovo Blade: 'Sto lavorando a un progetto ancora più forte!'

Come sappiamo, nel reboot di Blade targato Marvel Studios Mahershala Ali prenderà il posto che nella trilogia originale è stato di Wesley Snipes. Quest'ultimo, che negli ultimi giorni si era detto potenzialmente aperto a un eventuale cameo, sembra aver voltato pagina, tanto che in un'intervista ha parlato entusiasticamente di un suo nuovo progetto.

Parlando con UPROXX, infatti, Wesley Snipes ha non solo confermato di non essere coinvolto in alcun modo nel nuovo Blade, ma ha anche raccontato cosa lo aspetta nel prossimo futuro.

"Abbiamo due cose. Una è un franchise d'azione al femminile. E poi c'è quello che chiamiamo il nostro Blade-killer, il nostro Blade con gli steroidi. Abbiamo impostato il personaggio nel mondo dei mutaforma, ci sarà qualche viaggio nel tempo. Ma l'azione sarà... beh, se quella di Blade era azione da cintura bianca, stavolta sarà azione da cintura nera!"

Non c'è che dire, sembra proprio che Wesley Snipes non veda l'ora di cominciare la nuova avventura. E man mano che il progetto andrà avanti, anche noi ne sapremo di più. In ogni caso l'attore, che resterà sempre legato alla trilogia di Blade, ha spiegato che il suo nuovo lavoro sarà ancora più entusiasmante anche grazie ai progressi della tecnologia.

"È meraviglioso quello che abbiamo fatto, ma, fratello, siamo molto meglio adesso di quanto eravamo allora. E certamente abbiamo più strumenti" ha concluso Wesley Snipes. "Alcune delle cose che sono state innovative nel primo film di Blade sono ora all'ordine del giorno nell'universo Marvel e in tutti i film d'azione. E la tecnologia consente di fare molte cose che non avremmo potuto fare allora."