Anche Wesley Snipes sarà nel cast del sequel de Il principe cerca moglie

Come se non ci fosse già abbastanza attesa intorno al sequel de Il principe cerca moglie (che si intitolerà Coming 2 America), un nuovo annuncio promette di entusiasmare i fan: a quando scrive The Hollywood Reporter, anche Wesley Snipes farà parte del cast del film.

A quanto trapela, Wesley Snipes è stato scelto espressamente dal regista Craig Brewer (Hustle & Flow). Interpreterà un nuovo personaggio, il generale Izzi, sovrano della nazione confinante con Zamunda, l'immaginario stato africano governato dal principe Akeem (Eddie Murphy).

Per Snipes, Murphy e Brewer si tratta di una sorta di reunion: i tre hanno lavorato recentemente al biopic Dolemite is my name, che racconta l'improbabile ascesa al successo del comico Rudy Ray Moore.

In Coming 2 America Eddie Murphy e Arsenio Hall riprenderanno i rispettivi ruoli del primo Il principe cerca moglie. La sceneggiatura è stata scritta da Kenya Barris, che sarà anche il produttore esecutivo. Per Wesley Snipes, questa può essere l'occasione per risalire la china, dopo la recente decisione della Marvel di sostituirlo con Mahershala Ali nel reboot di Blade. L'attore sembra comunque aver assorbito il colpo, e in una recente intervista con Comicbook si è detto entusiasta di Blade, augurando il meglio a Ali e a tutta la produzione e proclamandosi sempre un fan del MCU.

Il sequel de Il principe cerca moglie sarà girato ad Atlanta. "Abbiamo riunito una grande squadra" ha dichiarato Eddie Murphy, "e non vedo l'ora di riportare tutti questi personaggi classici e amati sul grande schermo."