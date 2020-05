Wesley Snipes prima di Blade: tutti i dettagli sul film mai realizzato di Black Panther

Il Black Panther di Ryan Coogler si è affermato come uno dei film di maggior successo del MCU, soprattutto per quanto riguarda il box office e l'impatto culturale che ha avuto sul pubblico degli Stati Uniti, ma qualcuno aveva già pensato di portare il personaggio sul grande schermo già nei primi anni '90.

Stiamo parlando di Wesley Snipes, che prima di vestire i panni di Blade ha collaborato con John Singleton per realizzare un film su Black Panther, progetto in seguito accantonato per le difficoltà legate alla produzione. "Avevo i diritti del personaggio quattro o cinque anni prima che uscisse Blade" spiegò l'attore durante un'intervista. "Al tempo non avevamo la tecnologia necessaria, ma volevamo fare tutto in vibranio. Volevo che assomigliasse il più possibile ai fumetti, con la super-scienza e una super-città."

Quasi trent'anni fa, Snipes aveva una visione di Black Panther molto vicina a quella della pellicola di Ryan Coogler, incentrata soprattuto sul Wakanda e sul metallo indistruttibile oggetto di desiderio di molti. "Alla fine non abbiamo trovato né la giusta sceneggiatura né il giusto regista" disse Snipes. "E poi era troppo presto, la tecnologia non permetteva ancora di produrre un film del genere."

Visto il successo del personaggio, apparso in altri importanti capitoli del MCU come Civil War e Avengers: Infinity War e Endgame, lo studio di Kevin Feige ha confermato l'arrivo di un secondo capitolo di Black Panther in arrivo il 6 maggio 2022.

Per quanto riguarda il cacciatore di vampiri reso celebre da Snipes, invece, l'anno scorso è stato annunciato un film di Blade con protagonista Mahershala Ali la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.