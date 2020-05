Wesley Snipes, i 10 migliori film della star di Blade secondo la critica

In occasione del ritorno in TV di Detonator - Gioco Mortale, b-movie che vede Wesley Snipes nei panni di un agente della C.I.A. sotto copertura, ripercorriamo insieme la carriera della star di Blade per vedere i 10 film più apprezzati dalla critica tra quelli in cui ha recitato.

Il parametro, come sempre, è lo score indicato da Rotten Tomatoes sulla base del giudizio positivo/negativo assegnato dai recensori nel corso degli anni.

Nonostante la sua fama da action star, come potete vedere nella classifica più avanti, tra i film più apprezzati della carriera di Snipes troviamo soprattutto pellicole drammatiche e dall'impronta autoriale, come i tre film diretti da Spike Lee: Jungle Fever, Mo' Better Blues e Chi-Raq.

Lo stesso vale in parte anche per la prima posizione: con un punteggio del 97%, il film meglio recensito della carriera dell'attore è infatti Dolemite is My Name, la pellicola Netflix diretta da Craig Bewer molto lontana dalle atmosfere d'azione dei titoli che lo hanno reso celebre.



Ecco la classifica completa:

10. King of New York (1990) - 72%

9. Mo' Better Blues (1990) - 73%

8. Chi non salta bianco è (1992) - 76%

7. New Jack City (1991) - 77%

6. Down In The Delta (1998) - 79%

5. Jungle Fever (1991) - 81%

4. Chi-Raq (2015) - 82%

3. Major League (1989) - 83%

2. Vita di cristallo (1992) - 93%

1. Dolemite Is My Name (2019) - 97%

Qui invece potete trovare la nostra recensione di Detonator - Gioco Mortale, in onda questa sera alle ore 21.15 su Paramount Network. Per altri approfondimenti, vi lasciamo anche alla recensione di Dolemite Is My Name.