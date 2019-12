Wes Ball parla del suo nuovo film Apes: 'Sarà qualcosa di speciale'

Nelle scorse ore è stato ufficialmente annunciato un nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie, acclamato franchise di fantascienza negli ultimi anni rinato sotto l'egida di Matt Reeves.

Ora che il regista di Apes Revolution e The War - Il Pianeta delle Scimmie è stato "promosso" al franchise di The Batman, che probabilmente guiderà verso il futuro con un vero e proprio Gotham-Verse, quello dei primati più famosi del cinema statunitense è stato affidato a Wes Ball, regista della saga di Maze Runner.

Nelle ore che hanno seguito l'annuncio, il regista è comparso su Twitter per condividere il suo entusiasmo con i propri fan, e ha scritto: "Dirò qualcosa su Apes ... Sono cresciuto con il film originale e adoro con tutto me stesso la nuova trilogia. Farei un film del genere solo se sentissi di poter offrire qualcosa di speciale al franchise, pur onorando ciò che è venuto prima. Quindi abbiamo in serbo qualcosa che si preannuncia come un capitolo fantastico per questa saga. Inoltre non fa male che io sia sono amico di tutte le persone dietro questi film."

Per contestualizzare brevemente, vi basti sapere che Matt Reeves era stato precedentemente assegnato alla produzione del film Mouse Guard di Ball, e lo stesso Andy Serkis era stato associato a quel progetto come protagonista. Inoltre, gli effetti visivi principali degli ultimi due film della serie Maze Runner sono stati sviluppati da Weta Digital, team famoso soprattutto per aver lavorato alla saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson ma il cui lavoro rivoluzionario ha elevato la qualità dei tre più recenti film del Pianeta delle Scimmie. Chris White, supervisore degli effetti visivi per Maze Runner: The Scorch Trials e The Death Cure, ha ricoperto lo stesso ruolo in Rise of the Planet of the Apes.

Insomma i due franchise si sono sempre "corteggiati", e adesso è arrivato il momento di collegarsi definitivamente.

