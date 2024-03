Wes Anderson, vincitore sfortunato: svelato il motivo della sua assenza agli Oscar

La vita a volte può essere beffarda, ma Hollywood certamente lo è di più dopo 8 candidature personali dal 2002 al 2024, il regista Wes Anderson è stato selezionato tra i vincitori degli Oscar proprio nell'unica cerimonia alla quale è stato assente.

Certo la sua statuetta, arrivata per il miglior cortometraggio live-action, La meravigliosa storia di Henry Sugar, film di Netflix basato sulle opere di Roald Dahl, era abbastanza scontata, quindi il regista avrebbe potuto provvedere a liberarsi da qualsiasi impegno, ma così non è stato e per un po' i fan nelle ore successive alla cerimonia hanno provato ad immaginare il motivo per cui Wes Anderson era assente agli Oscar 2024.

Ebbene, la risposta è finalmente arrivata oggi grazie ad una dichiarazione ufficiale che il regista ha affidato a Netflix, e che è stata condivisa come segue: "Se avessi potuto essere presente, insieme al produttore Steven Rales, avrei detto semplicemente 'Grazie': grazie ala famiglia di Roald Dahl, al team di Netflix, ai grandi attori Benedict, Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley e Dev Patel, e a tutti gli altri membri del cast e della troupe. E inoltre avrei aggiunto questo, e cioè che se a 18 anni non avessi incontrato Owen Wilson in un corridoio dell'Università del Texas tra una lezione e l'altra, certamente non avrei ricevuto questo premio stasera. Sfortunatamente però io e Steven siamo in Germania, dove inizieremo a girare il nostro nuovo film domani mattina presto, quindi non ho ricevuto il premio di persona né ho avuto la possibilità di dire nulla di tutto ciò."

Il film in questione è The Phoenician Scheme, con Benicio Del Toro, Michael Cera e Bill Murray. Anche Roman Coppola è accreditato come co-sceneggiatore. Lo scorso settembre, Anderson ha ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro dalla Germania per realizzare il film.

