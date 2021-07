Wes Anderson, Tom Hanks raggiunge Bill Murray e Tilda Swinton nel cast del nuovo film!

In attesa di vedere The French Dispatch nelle sale italiane questo autunno, il prossimo film di Wes Anderson continua a prendere forma con un'ultima, importante aggiunta a un cast che sa già di grandi occasioni.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter e da Deadline, infatti, il nuovo progetto del regista di Grand Budapest Hotel firmerà la sua prima collaborazione con Tom Hanks, che va ad unirsi ai già confermati Bill Murray, Tilda Swinton e Adrien Brody.

Apparso di recente nel dramma bellico Notizie dal mondo di Paul Greengrass, Hanks prossimamente potrà essere visto in Flinch, pellicola fantascientifica di ambientazione post-apocalittica diretta da Miguel Sapochnik, regista di alcuni degli episodi più acclamati di Game of Thrones (Le piogge di Castamere, La battaglia dei bastardi). Il film, incentrato sulla storia dell'ultimo uomo rimasto sulla terra, uscirà su Apple TV+ nel corso del 2021.

Per quanto riguarda The French Dispatch, vi ricordiamo che si tratta di una raccolta di storie di un numero immaginario di una rivista americana pubblicata in un immaginario ventesimo secolo in una città francese. Il cast include tra gli altri Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet e gli stessi Bill Murray, Adrien Brody, Tilda Swinton, per un'uscita prevista nelle sale italiane l'11 novembre 2021.